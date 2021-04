Yale Strategy re-invented

Handelsidee

Angelehnt an die berühmte Yale Strategie, ist es das Ziel dieses Wikifolios eine sehr breite Diversifikation zu schaffen.

Den Kern dieses Portfolios sollen ETFs und Fonds bilden.

Als Satelitten zur Steigerung der Rendite darf der Portfolio Manager auch in Einzeltitel (Aktien) investieren.

Ebenso soll ein Investment in Anleihen möglich sein.



Das Wikifolio soll weltweit breit gestreut in ETFs, Fonds und Aktien investieren.

Der Kern des Wikifolios wird bei Auflage darauf ausgelegt langfristig zu bestehen, es steht dem Portfolio Manager jedoch ausdrücklich zu einzelne Positionen auszutauschen. Dabei soll allerdings darauf geachtet werden, dass die ursprüngliche regionale Verteilung ähnlich bleibt.



Für die Auswahl der Satelitten (Aktien) wird eine Mischung aus Fundamental und Chart Analyse verwendet. Der geplante Anlagehorizont für diese Aktien ist kurz bis mittelfristig.