Bluehawaii Value Growth Invest

Handelsidee

Investitionen in unterbewertete Unternehmen (Value) und in Zukunftstrends (Growth). Eine stärkere Gewichtung im Portfolio erhält für die nächsten Jahre Energie- und Rohstoffsektor. Darüber hinaus sollte auf Dividendenrendite bei den Value Titeln geachtet werden.

Bei den Investments wird eine internationale Streuung angestrebt, Fokus wird jedoch hauptsächlich auf Europa (inkl. Russland), USA, China gelegt.

Kombination aus fundamentaler und technischer Analyse, ständige Monitoring der Finanzmärkte und politischen Einflüsse wird den Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen zu Grunde gelegt. Zudem soll ein aktives Risikomanagement durch Zukauf- oder Stopp-Loss-Strategien zur Verlustbegrenzung beitragen. Es wird die Begrenzung auf 20-30 Positionen angestrebt, der Anteil einzelner Positionen soll nach Möglichkeit nicht mehr als 15% des Portfolios betragen. In unsicheren Zeiten soll der Cash-Anteil vergrößert werden.

Haltezeit: Hauptsächlich Mittel- und Langfristinvestitionen in Aktien und ETFs, kurzfristige Trades zur Depotabsicherung bzw. Gewinnmaximierung sind vorbehalten.

