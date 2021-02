Can Brieger - Investing

Handelsidee

Was sind die aktuellen Trends die am Markt gehandelt werden, in welchem Sektor gibt es noch massives Kurspotenzial und wo schlummert vielleicht die nächste Kaufgelegenheit?



Dieses Wikifolio ist speziell auf kurz und mittelfristige Positionen ausgerichtet.

Es werden immer ca. 5-10 Aktien im Portfolio vertreten sein.

In schwierigen Marktphasen kann es auch eine Cash-Quote von 100% geben.

Gehandelt wird mit Aktien sowie Derivaten. (Optionsscheinen und Knock-Out-Zertifikaten)



Die Entscheidungsgrundlage beruht zum einen auf dem Chart, der Gesamtverfassung des Marktes und natürlich auf Unternehmensnachrichten. Traderfox wird außerdem zur Chartanalyse herangezogen.



Aussitzen von Verlusten soll vermieden werden.

