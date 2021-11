Handelsidee

In diesem Index sollen hauptsächlich Aktien und Optionsscheine vertreten sein. Dabei wird besonders auf Diversifikation geachtet, ganz nach der goldenen Regel der Geldanlage: "Nicht alle Eier in einen Korb!". Es soll immer eine Streuung aus Aktien, Optionsscheinen, Krypowährungen oder Gold und wenn möglich Cash im Portfolio vorhandenen sein. Grundsätzlich kann hier in allen Ländern und Währungen investiert werden aber überwiegend in Europa und Amerika.



Die Unternehmen, die in diesem Index aufgenommen werden, sollten ein solides Geschäftsmodell und wenn möglich, einen in der Vergangenheit, über Jahre steigenden Aktienkurs vorweisen können. Außerdem soll auch immer der Trend der internationalen Kapitalströme berücksichtigt werden.



Der Anlagezeitraum der Aktien ist grundsätzlich unbegrenzt, ein Austausch findet nur statt, wenn sich schwerwiegende Änderungen in den fundamentalen Unternehmensdaten abzeichnen. Im Bereich der Derivate, wird im Normalfall in Produkte investiert, die eine Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren aufweisen und bei zu niedrigem Hebel oder zu geringer Restlaufzeit gerollt werden. mehr anzeigen