Dach RelianceSelect

Handelsidee

In dieses Dachwikifolio sollen vor allem Wikifolios von Anlegern eingebunden werden, die sich als zuverlässige Renditebringer bewiesen haben.

Besonderes Augenmerk liegt hierbei besonders darauf welche Risiken der Trader zur Erwirtschaftung der Rendite eingeht und ob diese auch in Zukunft zu erwarten ist oder auf Einmaleffekten beruht.



Das Dachwikifolio soll in ca. 6 Wikifolios investiert sein.



Eine auf den ersten Blick hohe Rendite soll nicht als hinreichendes Anlagekriterium gesehen werden. Zwar suche ich nach Wikfolios mit einer guten Wertentwicklung, zusätzlich sollen die Wikifolios aber auch bestimmten Kriterien entsprechen:



1. Diversifikation: Das Wikifolio soll ausreichend verschiedene Werte aus verschiedenen Branchen beinhalten, so das nicht die gesamte Rendite von der Entwicklung eines Wertes oder eines Sektors abhängt.



2. Track Record: Das Wikifolio muss mindestens ein Jahr bestehen, eher länger, um eine zuverlässige Handelsstrategie zu Beweisen.



3. Maximum Drawdown: Werden exzessive Risiken eingegangen um die Rendite zu erwirtschaften und es kommt oder kam zu starken Rückschlägen (ca. 30%+), wird das Wikifolio gemieden. Ausgenommen sind Rückschläge die bedingt durch die Gesamtsituation am Markt zu erwarten sind wie z.b. 2009 oder Anfang 2020.



4. Wikifolio "Spamming": Auch die anderen Wikifolios des Traders werden berücksichtigt. Wikifolios von Tradern die besonders viele Wikifolios eröffnen und mit (Total-) Verlust schließen werden ausgenommen.

Wikifolios von Tradern die zuverlässig in der Mehrzahl ihrer Wikifolios überdurchschnittliche Renditen erwirtschaften werden bevorzugt.



Generell sollen stabile gut geführte Wikifolios von verlässlichen Tradern aufgenommen werden.

Durch die Prüfung der Qualität der erwirtschafteten Rendite soll vermieden werden, dass Wikifolios aufgenommen werden deren Wertentwicklung von kurzfristigen Ausschlägen, Zufall oder Einzelwerten getrieben ist.

