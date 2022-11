Gute Zukunftsaussichten

In diesem Depot möchte ich mit Aktien handeln, die in der Zukunft sehr gute Aussichten haben. Besonderes Augenmerk auf die Branchen der Erneuerbaren Energien, Technologie und auch Biotech. Hierzu soll kein Trading stattfinden, sondern eher mittel- bis langristiges Halten. Ich fange mit kleineren Positionen an und werde diese gegebenenfalls stetig erhöhen.