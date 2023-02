Edge Computing ist ein Konzept, bei dem Datenverarbeitung und Speicherung an der "Kante" des Netzwerks stattfinden, also dicht bei den Quellen der Daten. Dadurch werden Latenzzeiten verringert und Datenschutz erhöht. Edge-Computing wird benötigt für Anwendungen mit hoher Datenrate und geringer Latenzzeit, wie z.B. bei IoT-Geräten, autonomen Fahrzeugen und Augmented-Reality-Anwendungen. In Zukunft wird es aufgrund des zunehmenden Datenverkehrs und der steigenden Nachfrage nach Echtzeit-Datenverarbeitung immer wichtiger werden. Edge-Computing kann für Finanzinvestoren verschiedene Möglichkeiten bieten, in Wachstumsbereiche zu investieren. Gründe dafür können sein: -- Zunehmende Nachfrage von Unternehmen nach Edge-Computing-Lösungen, die zu Wachstumspotential führt. -- Bedarf an hochmodernen Netzwerkinfrastrukturen, um Edge-Computing zu unterstützen. -- Potential für neue Geschäftsmodelle und -märkte durch den Einsatz von Edge-Computing. -- Möglichkeit, in Unternehmen zu investieren, die sich auf die Entwicklung und Implementierung von Edge-Computing-Technologien spezialisiert haben. Das Wikifolio setzt darauf, dass sich eines oder mehrere dieser Szenarien verwirklicht. Bei der Investition soll wie folgt vorgegangen werden: -- Fokus auf Unternehmen, die sich auf die Entwicklung und Verbreitung von Edge-Computing-Lösungen spezialisiert haben oder eine starke Präsenz in diesem Bereich aufweisen. -- Überwachung der aktuellen Trends und Entwicklungen im Edge-Computing-Markt und Identifizierung möglicher Wachstumstreiber. -- Verteiltes Portfolio auf eine Vielzahl von Unternehmen aus verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Teilmärkten innerhalb des Edge-Computing-Bereichs. -- Langfristiger Ansatz: Investition in Edge-Computing-Unternehmen auf lange Sicht und regelmäßige Überwachung des Portfolio, um sicherzustellen, dass es den Marktentwicklungen entspricht.