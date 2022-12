Digital EM ex China ex Taiwan

Auf der einen Seite stört mich persönlich in den meisten Emerging Markets ETF die hohe China und Taiwan Gewichtung. Auf der anderen Seite investiere ich schwerpunktmäßig in Digital-Unternehmen, die nach verschiedenen GARP-Kennzahlen greifbar Bewertet sind. Aus diesem Störgefühl und meinem Anlageschwerpunkt heraus möchte ich daher versuchen ein Wikifolio mit dem Schwerpunkt Digitalunternehmen ohne direktes Investment in China und Taiwan zusammenzustellen. Die Zielgröße des Wikifolios sind ca. 50 Einzelwerte, die zunächst gleichgewichtet aufgenommen werden. Ähnlich wie bei den meisten ETF-Investments von Anlegern verfolge ich einen langfristigen Buy&Hold Ansatz.