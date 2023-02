FxT-Div International

Auswahl an Internationalen Dividenden Titeln! Der Focus soll hier ganz klar auf nachhaltige Wertsteigerung durch Dividenden liegen. Mit einer hohen Cashquote sollen möglichst viele Gelegenheiten bei gefallenden Dividendenperlen genutzt werden um auf lange Sicht einen hohen, ständigen vor allem passiven Cash-In zu erhalten. Neukäufe/Nachkäufe werden nur in schwachen Phasen des Titels oder des Marktes erfolgen, bei ruhigen und steigenden Märkten wird der Cash-In zur Auffüllung der Cashquote genutz, um dann bei entsprechenden Situationen Handlungsfähig zu sein und die ausgesuchten Werte günstig einzusammeln. Bei übersteigende Cashquote (>30%) wird der Überschuss in einen Momentum-ETF investiert.