Handelsidee

Ziel: Es soll in den verschiedensten Märkten in aussichtsreiche Aktien investiert werden. Meine Auswahl beinhaltet meist Marktführer oder Untnehmen die in zukunftsträchtige Bereiche investieren bzw. dort Ihren Schwerpunkt haben.



Positionsgrößen: eigentlich keine Einschränkung

Langfristige Ausrichtung des Portfolios : stark renditeorientiert mehr anzeigen