This Is Fine

Handelsidee

Vom Geringverdiener zu Mr. Monopoly.

Als Teil einer Vorlesung an der Hochschule Mannheim versuche ich so viel Gewinn wie möglich zu erzielen. Bitte nicht kopieren ich hab auch keine Ahnung was ich hier tue.



Ich beabsichtige mich nicht einzuschränken und halte mich für alle Werte im Anlagenuniversum offen. Jede Entscheidung sorgfältig ab gewägt und ist gründlich überdacht. Wertpapiere müssen von mir aufgrund der Regeln meiner Vorlesung Technisches Trading 59 min gehalten werden. mehr anzeigen