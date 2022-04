Gewinnbringend Investieren

Wertorientiertes Anlegen bzw. Value Investing ist eine Anlagestrategie, bei welcher der Anleger versucht, durch aktives Stock Picking Aktien zu kaufen, die er für unterbewertet hält, um damit nach Möglichkeit eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen. Grundsätzlich versuche ich mithilfe von fundamentalen Analysen unterbewerte Aktien zu finden und in diese zu investieren. Neben der im wesentlichen gewinnbringenden Ausrichtung versuche ich auch normativ-kritisch zu sein, d.h. ich versuche allgemeine gesellschaftliche und soziale Richtlinien zu befolgen. Hierzu gehört in erster Linie der Vorsatz, nach Möglichkeit keine Kriege oder militärische Konflikte zu unterstützen sowie die Not der Dritten Welt nicht direkt zu missbrauchen und/oder aus ihr Profit zu schlagen.