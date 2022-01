Global Pub Die weltweite Kneipe

Handelsidee

Mach' Deine eigene virtuelle Kneipe auf und verdiene mit an allem, was Abend für Abend über die Theken dieser Welt geht oder zu Hause konsumiert wird!



Hier ein kurzer Überblick auf die Karte im Global Pub:



Angeboten werden bekannte deutsche Biermarken sowie Biere aus aller Welt. Denn viele Brauereien gehören heute zu großen Brauerei- und Getränkekonzerne, die an der Börse gehandelt werden. Prost!



Im Weinkeller lagern viele gute Tropfen. Mit dem Global Pub gehst Du unter die Weinhändler und Winzer, denn zu diesem Depot gehören Weingeschäfte wie auch ganze Weinberge. Zum Wohle!



Auch bei Shots und Longdrinks kommt das Publikum voll auf seine Kosten. Auf der berauschend langen Karte stehen die größten Spirituosenhersteller der Welt und ihre Produkte. Cheers!



Der Zigarettenautomat mit allen bekannten Marken fehlt im Global Pub nicht. Im Angebot sind aber auch moderne E-Zigaretten inklusive Vaporizer und Liquids, mit denen die Tabakkonzerne immer mehr Geld verdienen. Und schließlich gibt es auch Cannabis zu Genusszwecken.



In der größten Kneipe der Welt darf Livemusik nicht fehlen. Tickets kommen von den großen Veranstaltern, bei denen die Top-Acts des Rock'n'Roll auftreten. Die Bühne im Global Pub hat natürlich die Größe eines Stadiums.



Musik kommt auch von Streamingdiensten. Schließlich profitierst Du durch Musik-Labels sowie durch Rechteverwerter.



Damit der Abend ein voller Erfolg wird, sind die besten Parfums der Welt dabei. Für zahlreiche gute Kontakte sorgen Sprachlerndienste. Zum Knabbern gibt es Süßigkeiten.



Die Gäste im Global Pub konsumieren verstärkt das, was hochprozentige Dividenden abwirft. Gleichzeitig bist Du mit einer Vielzahl von Unternehmen über die verschiedensten Produktbereiche von A wie Alkohol über M wie Musik, P wie Parfum und Pubs bis W wie Wein und Z wie Zigaretten breit und weltweit investiert.



That's it, Folks! Willkommen in der größten Kneipe, die die Welt je gesehen hat. Einen schönen Abend! mehr anzeigen