GoldSilberPlatin

Handelsidee

Bereits vor 10000 Jahren gab es Edelmetalle, bis heute haben sie ihren Wert nicht verloren, der Wert von Edelmetallen ist beständig und Wertsteigerungen sind an der Tagesordnung. betrachtet man im Vergleich das Bargeld, so verliert alles, was jemals von Regierungen an Geld ausgegeben wurde, nicht nur enorm an Wert, sondern verschwindet komplett von der Bildfläche. Egal ob Dukaten, Luidor, Franc, Lire, Schilling, Reichs und D-Mark, Peseten, um nur mal einige zu nennen, sind bereits verschwunden und das ist nur der Anfang. Auch die neuen Währungen wie Bitcoin, Etherum und alle Unterarten der Blockchaingeneration, werden von der Bildfläche verschwinden. Falls diese Erde noch weitere 10000 Jahre überleben sollte, so werden sich ausschliesslich Edelmetalle durchsetzen, deshalb sollte schon mal jeder physisches Gold besitzen, um im Ernstfall 2-3 Monate überleben zu können und sich von Tausch durch Gold in Lebensmittel, über Wasser zu halten. Bargeld auf dem Konto ist tödlich, deshalb sollte 80% des Bargeldes in Aktien angelegt werden. Ein neues Gesetz der Bundesregierung besagt, dass, wenn eine Bank in Konkurs geht, der Kunde mit abstürzt, denn sein ganzes Bargeld kann enteignet werden, Aktien aber sind geschützt. Die Inflation ist in vollem Gange, Bargeld wird gedruckt wie nie zuvor, die Blase wird immer größer, wenn nur ein Euroland wackelt, (und da gibt es mindestens 3 Kandidaten) geht der Rest auch unter, denn einen weiteren Rettungsschirm, kann sich keiner mehr leisten. mehr anzeigen