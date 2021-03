Handelsidee

Für dieses WIKIFOLIO gibt es keine eigene Handelsideen, es ist gewissermassen ein Hybrid aus mehreren Teilaspekten meiner anderen WIKIFOLIOs. Es Strategieansätze in diesem WIKIFOLIO ausprobiert, verifiziert und auch mit neu gewonnenen Erkenntnissen in agiler Form darin umgesetzt werden. Dies impliziert auch Gegenszenarien und Spielarten. z. B. für bestimmt Papiere bei denen ich in anderen WIKIS langfristig ausgerichtet bin, in diesem WIKI einen Tradingansatz auszuprobieren und umgekehrt. Oder auch aus Sektorenbewertungen heraus z.B. z.B. Tourismus und E-Mobilität auf die ich in einigen WIKIFOLIOS setze eben Gegenszenarien spiele, sprich Digitalisierung, Domestizierung... usw. wie im Namen schon versucht wurde rauszustellen, handelt es sich bei diesem WIKI um ein "Investorenlabor" mehr anzeigen