EliteEquityLMN

Nachrichtenbasierte Handelsstrategien nach dem Motto "buy when blood is running in the streets". Gestreutes Portfolio in verschiedene Teilbereiche wie Technik und zunkunftsweisende Unternehmen. Sorgfältige Unternehmensanalyse. Fokussierung auf Fundamentaldaten (Gewinnentwicklung, Schuldenstand, Zukünftige Wachstumsaussichten) Branchentrends. (Diversifikation?) Verschieden Branchen