Handelsidee

Das wikifolio Multi-Strategie soll in wikifolio-Zertifikate mit überdurchschnittlichen Renditechancen und einem möglichst angemessenen Risiko investieren.

Bei den Ziel-Investments wird neben der Performance in der Vergangenheit auch analysiert wie diese erreicht wurde. Idealerweise ist dies breit diversifiziert, unter nicht allzu großen Schwankungen und somit möglichst konstant gelungen.



Zusätzlich kann in wikifolio-Zertifikate investiert werden, die in aussichtsreiche Branche oder Regionen investieren.



Es wird versucht größere Marktrückgänge über Indikatoren-Kombinationen rechtzeitig zu erkennen und in Folge dessen die Investitionsquote zu reduzieren.

Gegebenenfalls werden in einer Phase fallender Märkte wikifolio-Zertifikate gesucht, denen zugetraut werden kann, dass sie durch den Einsatz entsprechender Produkte auch von fallenden Kursen profitieren.



Diese Ausführungen beziehen sich auf die Handelsidee zum Zeitpunkt der Erstellung dieses wikifolios. Der Trader des wikifolios ist trotz jahrzehntelanger Erfahrung stets aufgeschlossen sich weiterzubilden und somit auch die Handelsstrategie im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. mehr anzeigen