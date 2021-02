NBC - Long Term Value

Handelsidee

Die einzige Konstante im Universum ist die Veränderung. (Heraklit)



Das Ziel des Wikifolios soll es sein, durch langfristige Investitonen eine überdurchschnittliche Rendite durch Werte aus Europa, Asien, den USA und Kanada zu erzielen. Der Anlagehorizont des Wikifolios soll dennoch flexibel sein und sich an der Marktlage orientieren.



Die vier Säulen der NBC:

Wertorientierung

Knowledge Management

NBC – Grundprinzipien

Circle-Vorgehensweise der NBC



NBC ist der Meinung, dass wir uns ständig in einem Circle der Veränderungen befinden. Ergo ist es sehr entscheidend, diese Veränderungen in Kontext des eigenen Handels zu bringen. Um dies tun zu können, sollten die richtigen Kennzahlen in einem einheitlichen Kontext gebracht werden, um daraus Informationen zu gewinnen, die erst durch die richtige Analyse zu Wissen werden.

NBC ist kontinuierlich dabei sein Wissen zu erweitern, um beim Eintreten evtl. Ereignissen mögliche Schlüsse für Trends oder Auswirkungen auf das jeweilige Business zu erkennen und so die Bereitstellung des optimalen Portfolios und die kontinuierliche Überwachung sowie Optimierung zu ermöglichen.



NBC`s Grundprinzipien:

Lernen aus Erfahrung

Transparenz fördern

Ganzheitlich denken und handeln

Optimieren und wo sinnvoll automatisieren



Die Circle-Vorgehensweise der NBC:

1. Change Enablement (Identifizierung, Analyse und die richtige Bewertung von Chancen und Bedrohungen auf dem Anlageuniversum, die sich direkt oder indirekt auf eine bereits getätigte oder anstehende Investition auswirken könnten)

2. 360°-Diagnose (den Kontext anhand der 4 Dimensionen und des PESTLE- Modells verstehen und aufeinander abstimmen)

3. Den aktuellen Zustand anhand von KPI`s bewerten

4. Sich über den zukünftigen Zustand anhand kritischen Erfolgsfaktoren einigen

5. Förderliche Änderungen iterativ ausführen

6. Auswirkung der Optimierung auf das Ergebnis kontinuierlich überwachen und angemessen auf Ereignisse reagieren mehr anzeigen