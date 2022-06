Prognostizierte Entwicklungen

Bekanntermaßen lassen sich aus Entwicklungen der Vergangenheit nur schwierig Rückschlüsse auf Entwicklungen in der Zukunft ziehen. Schwierig aber eben nicht unmöglich. Diesem Musterdepot liegt die Idee zugrunde, Kaufempfehlungen aus auf wissenschaftlichen, frei verfügbaren Prognosen basierenden Modellen abzuleiten. In diesem Musterdepot sollen Aktien aus dem weitweiten Anlageuniversum (alle Regionen, alle Indizes, alle Branchen) abgebildet werden. Es ist angedacht, den Markt täglich nach aussichtsreichen Kandidaten für das Depot zu sondieren. Die Positionen sollen in der Regel bis zu 24 Stunden gehalten werden, können je nach Performance aber auch früher wieder glattgestellt werden. Die Ordergröße soll in der Regel bei 4% des Cash-Vermögens liegen, kann jedoch nach oben und unten - je nach Prognosegüte - variieren.