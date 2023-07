PhaRao Invest - Future Trends

Dieses Aktien - Portfolio wird weltweit in langfristig aussichtsreiche Unternehmen investieren, die sich stark wachsenden Trends widmen und dabei versuchen das Leben der Menschen besser zu machen und innerhalb ihrer Peer-Group die Champs sind. Trendthemen (KI, Health, Digital, Mobility, Umwelt, Automatisierung, ...) Anlagehorizont von i.d.R. ungefähr 1-10 Jahren. Positionsgrösse: 1-3% Die Investitionsquote wird dabei je nach allgemeiner Marktlage i.d.R. zwischen ca. 50% - 90% variieren. In der Aufbauphase oder in besonderen Marktsituationen kann auch ein größerer Cash Bestand gehalten werden.