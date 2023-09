"Pick-up Strategy" mit einem ETF auf Aktien der Nasdaq Es ist geplant, diese Strategie mit gehebelten ETFs wie beispielsweise aktuell einem 3-fach gehebelten ETF umzusetzen. Zum Wochenbeginn ist die geplante Vorgehensweise zur Eröffnung der US-Kassabörse eine Kauforder und am darauf folgenden Tag eine Verkaufsorder zu platzieren. Die Platzierung dieser Orders erfolgt nach festen Berechnungsformeln, die aus statistischen Erhebungen der Vergangenheit basieren. Es besteht die Möglichkeit, dass es zur Nichtausführung der Kauforder kommen kann. Dann erfolgt in dieser Woche kein Trade. Auch kann es passieren, dass am Folgetag nach der Ausführung das Verkaufslimit nicht erreicht wird. In diesem Fall sollte spätestens am Wochenschluss bestens verkauft werden. Nach erfolgtem Kauf ist eine die Investitionsquote zwischen 40% und 100% beabsichtigt. Diese Strategie zielt darauf ab, wöchentlich einen positiven Zuwachs zu erzielen. Allerdings können Drawdown-Phasen jederzeit möglich sein.