Solarparks

Handelsidee

Bei diesem Wikifolio geht es um Betreiber von Solar- und Windparks. Diese versprechen wiederkehrende und verlässliche Renditen und werden in der Zukunft eine noch größere Rolle spielen, als sie es derzeit tun.



Ergänzt wird das Portfolio mit kleineren Positionen an entsprechenden Technikherstellern und anderen Unternehmen aus dem Bereich clean energy.



Der Anlagestil ist eher passiv. Sollte sich jedoch etwas am investment case oder der Nachrichtenlage ändern, greife ich ein.



Mit diesem Wikifolio investieren Sie nicht nur in Unternehmen, die eine hohe Planbarkeit von Umsätzen vorweisen können, sondern auch in die Infrastruktur der Zukunft. mehr anzeigen