Value Growth Risk

Handelsidee

Die Idee hinter meiner Anlagestrategie ist es, unterbewertete Value-Titel mit größerem Anlagehorizont, zukunftsorientierte Growth-Titel mit größerem Anlagehorizont und spekulativere Titel mit kürzerem Anlagehorizont in einem ausgewogenen Verhältnis zusammenzubringen.



Dabei kommen sowohl ETFs als auch Aktien in Betracht.



Als Quellen dienen sowohl klassische Finanzportale, um anhand von Kennzahlen wie KBV, KGV, Dividendenrendite etc. Value- und Growth-Titel ausfindig zu machen, als auch Due-Diligence-Bewertungen, um spekulativere Titel ausfindig zu machen. mehr anzeigen