Top-down low-vola

Handelsidee

Dieses Wikifolio legt diversifiziert in verschiedene Asset-Klassen an. Zwischen 0 und 25% werden in einen globalen Aktienetf investiert, Ausstiege werden anhand von leading economic indicators getimed. 10% werden in einen Trend-ETF investiert. 25% werden per Stock Picking in Aktien aus Deutschland und den USA angelegt. Je nach aktueller Bewertung der Aktien, werden die Gewichte dynamisch verändert und angepasst. 10% werden in TIPS investiert, um das Portfolio gegen Inflation zu schützen. Weitere 10% werden in Gold investiert bzw. als Cash gehalten, um von möglichen Chancen profitieren zu können. mehr anzeigen