Trend Picks entwickelte Laender

Handelsidee

Die Grundlegende Strategie besteht darin Aktien während einer Zeit mit vorraussichtlich überdurchschnittlicher Performance zu halten. Technische Kriterien werden herangezogen um die Ein- und Ausstiegszeipunkte zu ermitteln. Da ich mich streng an diesen Kriterien orientieren werde, ohne weitere subjektive Kriterien zu berücksichtigen, erübrigt sich die Kommentierung einzelner Trades. Haltedauern von wenigen Tagen bis mehreren Monaten möglich, typisch sind jedoch wenige Wochen.



Es werden ausschliesslich Aktien ins Portfolio aufgenommen. Dabei werden nur Aktien grosser etablierter Unternehmen (Marktkapitalisierung > 1 Mrd $) in entwickelten Ländern berücksichtigt; der Schwerpunkt liegt in den USA. mehr anzeigen