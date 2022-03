Long Short Equity Individual

Handelsidee

Die Intention ist, zu guten Wachstumsstarken Unternehmen das Leistungsschwächere Äquivalent zu finden und durch eine Long -Short Equity Strategie, indem man in das Wachstumsstärke-Unternehmen investiert und das Wachstums schwächere Unternehmen Leer verkauft zu profitieren. Dies soll eine in der Vergangenheit vielfach verwendete Hedge-Fond Strategie nachbilden, welche selbst in windigen Börsenzeiten oder während eines Crashs Profite verspricht. Die Entscheidungsfindung, welche Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden, beruht hierbei größtenteils auf fundamentaler Datenanalyse sowie aus der vergangenen Performance aus den letzten 20 Jahren und dem Verhalten in Krisen. Selbstverständlich werden nur sichere Blue Chips ausgewählt. Außerdem werden im Laufe der Zeit immer neue Werte dazu kommen und alte werden das Portfolio verlassen. Entscheidungen werde ich dabei jedes mal begründen.



Das Ziel soll sein, das investierte Kapital langsam aber stetig zu steigern.