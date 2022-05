Sommerrallye

Angeschnallt, liebe Damen und Herren, wir starten in den Urlaub! Bei uns bekommen Sie Flüge, Pauschalreisen und den passenden Mietwagen direkt dazu. Dieses Portfolio spiegelt meine privaten Investments und folgt einem verhaltenspsychologischen Ansatz, der auf aktuelle Trends setzt. Die dynamische Ausrichtung ermöglicht kurzfristige Anpassungen an die Marktlage, der Anlagehorizont liegt bei bis zu 6 Monaten pro Trade. Einzelanalyse: AMC: Nachdem die Kette einen Gewinn für Q1 vermelden konnte, die (Klein-)Anleger an der Seitenlinie mit den Hufen scharren und das Bargeld stapeln, steht einer Rückkehr zu alten Höhen nichts mehr im Wege. FORD: Die Rednecks werden von den ersten ausgelieferten Einheiten des F-150 Lightning begeistert sein. Mit einem einzigartigen Produkt erreicht Ford erreicht Umweltbewusste Käufer und hartgesottene Farmer, die für Features wie die häusliche Stromversorgung bei Katastrophen brennen werden. Es ist zu erwarten, dass die Bewertung kurzfristig an den E-Hype des letzten Jahres anknüpfen kann. HERTZ: In der Hauptsaison 2019 hat der Kunde im Schnitt $40 pro Tag gezahlt, 2021 musste man für den durchschnittlichen Mietwagen $59 blechen und dieses Jahr werden von Hertz und Avis bis zu $90 verlangt (Quelle: bloomberg.com). Die sprudelnden Gewinne werden kurzfristig Scharen von Investoren anziehen. SPIRIT: Geplante Übernahme durch Frontier für $25 pro Aktie, neues Angebot iHv. $30 pro Aktie von JetBlue. Für JetBlue ist es in Zeiten der schweren Beschaffung von Personal und Fliegern der schnellste und günstigste Weg zu Wachsen. Bedenken der Kartellbehörden sind nicht zu berücksichtigen, zusammen würde sich ein Marktanteil von maximal 8% ergeben, währen die Big Five Airlines 80% des US-Marktes teilen. TUI: Höhere Buchungszahlen als 2019, spätestens nach den Quartalszahlen am 10.08.22 wird sich das im Kurs widerspiegeln. Der gemeine Anleger hat die Kapitalerhöhung im Mai und die damit verbundene Verwässerung der Gewinne bis dahin längst vergessen.