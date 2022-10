Das wikifolio soll aktiv geführt werden. Es soll hauptsächlich in Aktien aber auch in Produkte mit Rohstoffen wie Gold und Rohöl investiert werden. Um die Performance zu steigern sollen auch Hebelprodukte gehandelt werden. Um für alle Chancen offen zu sein, wird trotzdem das ganze Anlageuniversum zum Handel verfügbar sein. Der Fokus soll auf Aktien aus den USA und Deutschland liegen. Das Risiko soll möglichst gering gehalten werden und Titel die eine Grenze von -5% erreichen in der Regel aus dem Portfolio genommen werden. Sollte sich ein Titel dagegen positiv entwickeln so kann er unendlich lang gehalten werden. Es soll sich vor allem auf fundamentale Aspekte konzentrieren was die Bewertung angeht und gekauft wird nur wenn ein Preis meiner Meinung nach günstig ist. Es sollen alle Branchen in Betracht gezogen werden. Ich sehe mir bei Aktien immer die Bilanzen, Quartalszahlen und Nachrichten zu den Unternehmen genau an und mache mir damit ein großes Bild zu den einzelnen Unternehmen. Aus der Technischen Analyse sollen in der Regel Unterstützungen und Wiederstände dazu dienen um Einstiege oder Ausstiege besser zu filtern. Auch Ausbrüche durch Wiederstände werden entweder als ein Zeichen der Stärke bzw. der Schwäche angesehen.