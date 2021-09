Jagdgruende

Handelsidee

Im vorliegenden Musterdepot soll überwiegend chancenorientiert investiert werden. Es werden Aktientitel, mit dem - aus meiner Sicht - vielversprechensten Chancen- / Risikoverhältnis, ausgewählt werden.

Damit eventuell einhergehende Risiken (z.B. Volatilität und mangelnde Diversifikation) werden bewusst in Kauf genommen und für die vorliegende Handelsidee als nötig erachtet.



Konkret sollen hierbei unterschiedliche Strategien verfolgt werden (z.B. Antizyklisches Investieren oder das Investieren in Small und Micro Caps).

Grundlage zur Investitionsentscheidung soll neben der Analyse fundamentaler und technischer Faktoren, zusätzlich auch die Sentimentanalyse sein.



Es soll überwiegend in internationale und nordamerikanische Aktientitel investiert werden.



Der aktuelle Fokus soll bei Aktien in den Bereichen Crypto und Rohstoffen liegen.

Es wird nicht in Hebelprodukte oder Optionen investiert werden. mehr anzeigen