ACT RQ 3000

Handelsidee

In diesem wikifolio soll meistens das volle Kapital in wenige Einzelwerte (circa ein bis zu maximal drei Einzelwerte) investiert werden. Die Entscheidungsfindung soll in der Regel aufgrund der Fundamentaldaten, der aktuellen Nachrichtenlage und dem Potenzial durchgeführt werden. Gewinne sollen grundsätzlich bis zur Änderung der Vorgaben laufen gelassen werden, Es soll in der Regel versucht werden Verluste möglichst konsequent zu begrenzen. Von technischer Analyse halte ich wenig - sie soll daher nicht für die Entscheidungsfindung mit einbezogen werden. Zur Absicherung können sowohl Short ETFs als auch Hebelprodukte eingesetzt werden.



In bestimmten Börsenphasen kann das Kapital auch in Hebelprodukte auf bestimmte Basis-Indizes (z.B. DAX/Dow Jones oder andere) gesetzt werden. Dabei soll versucht werden durch News- und Trendtrading gute Ein- und Ausstiegspunkte zu erreichen. Grundsätzlich können alle im Anlageuniversum zur Verfügung stehenden Asset-Klassen gehandelt werden.



Die Haltedauer einzelner Wert soll grundsätzlich kurzfristig ausgelegt sein. mehr anzeigen