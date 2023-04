Agile Method Power

Agile Methoden finden weit verbreitet Beachtung und Anwendung, v.a. In Bereichen, in denen Anforderungen über Zeit starken Veränderungen unterworfen sind. Durch einen iterativen, selbst reflektierenden, adaptiven Ansatz ist flexible Anpassung möglich, was zu besseren Ergebnissen führt. Kontinuierliche Verbesserung ermöglicht Perfektionierung und Fokussierung auf Wertschaffung: “Do the right things & do things right!” Unter der Überzeugung, das sich dieses Mindset erfolgreich auf Wertpapierhandel angewendet lässt, soll das Wikifolio nach agilen Methoden geführt werden. Diese umfassen: * Sprints mit Zielen * Leitplanken (Guardrails) zur Strukturierung von Auswahl und Timing * Metriken zum Prüfen der Zielerreichung * Risikomanagement zur Absicherung der Zielerreichung * Reviews der Sprint-Ergebnisse (Inkremente) * Retrospektiven zu Vorgehen und Prozess mit dem Ziel kontinuierlicher Verbesserung Anlage vorwiegend in deutschen und internationalen Aktien sowie Hebelprodukten. Die Auswahl erfolgt nach technischen Indikatoren (v.a. Trend Betrachtung) und fundamentalen Indikatoren (z.B. Wachstum, Cashflow, Marktposition) Die Haltedauer ist gekoppelt an Veränderung der Indikatorenlage, bei Hebelprodukten typisch kürzer als bei Aktien.