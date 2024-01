TOP Vermoegensaufbau mit Kick

Dies ist ein Portfolio zum langfristigen Vermögensaufbau, welches mindestens 80% seines Kapitals passiv à la Kommer/Beck/ARERO in Aktien und Anleihen anlegt und die weiteren bis zu 20% für spekulativere Side-Bets mit hohem Chance/Risiko-Verhältnis nutzt. Also ein 80/20 Core/Satellit-Ansatz mit dem Anspruch langfristig Vermögenaufzubauen, Schwankungen zu minimieren und mit gewissen spekulativen Side-Bets aktiv Chancen zu nutzen die sich ergeben. Der 80%-Anteil wird zu mindestens 51% in ein weltweit gestreutes Aktienportfolio investiert. Da nur wenige Dinge vorhersehbar sind, verfolge ich den passiven Ansatz. Was aber klar einsehbar ist, sind die Produktkosten der einzelnen Anlageformen. Deswegen werde ich konsequent ETF u.a. mit möglichst niedrigen Kosten auswählen. Dies ist eine der wenigen Stellschrauben um langfristig eine höhere Rendite zu erwirtschaften. Weiterhin führe ich ein jährliches Re-Balancing, was statistisch nachweislich eine weitere sehr wichtige Komponente im langfristigen Vermögensaufbau ist.