Gewinnen und ruhig schlafen

So lege ich mein eigenes Kapital an: Das Wikifolio strebt an, nachhaltig einen absoluten Gewinn zu erzielen, der zudem über dem des DAX liegt, bei niedrigerer Schwankung. Das Wikifolio eignet sich für Millenials, die einen sehr langen Zeithorizont haben und dabei ruhig schlafen möchten. Mit dem Startbudget soll längerfristig eine absolute Rendite angestrebt werden, die ein Minimaleinkommen erreicht, die zum Leben ohne Arbeit ausreicht. Anlagen erfolgen im Top-Down-Ansatz, d.h. zunächst wird die richtige Mischung der Assetklassen nach Marktlage festgelegt, danach werden Länder und Themen, danach ETFs, Aktien und Anleihen ausgewählt, in Ausnahmefällen Derivate, deren Exposure auf maximal 1,0% des Portfolios limitiert wird. Ethisch fragwürdige Anlagen, hierzu zählen Waffen, bestimmte Energiequellen, illiberale Staaten, aber auch Umweltzerstörung im Allgemeinen, werden weitestgehend vermieden. Die Diversifikation ist global, insbesondere außerhalb der USA, häufige Positionswechsel werden durch einen Buy & Hold-Ansatz vermieden.