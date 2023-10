Best of Best Triple

Dieses Wikifolio vereint die m.M. nach besten langfristigen ETF für Aktien (ca. 60%), Rohstoffe (20%) und Kryptowährungen (20%): Für mich sozusagen das goldene "Investment Triple", also die drei besten Investmentkategorien als das Beste vom Besten Triple. Ich habe lange recherchiert für den besten Wachstums und Qualitätsdividenden Mix an Aktienindizies und Rohstoffe (Gold u. Silber) als Stabilitätsanker, sowie einem Kryptowährungskorb als zusätzlicher moderner Turbo fürs Depot. Innerhalb des Aktienmixes dominiert ein Private Equity Swap Index Zertifikat, dass mich aus dem Yale Stiftungsfond inspiriert hat. Ansonsten sind ausschliesslich Aktienindex ETF vertreten, die hervorragende Ergebnisse in den letzten 10 Jahren geliefert haben: MSCI World, MSCI ACWI, Nasdaq QQQ Technologie und weitere. Der Rohstoffmix ist fokussiert auf Gold und Silber als Stabilitätsanker in jeweils physischer Form mit 2 ETF's, die besonderes wenig Kosten im Jahr verursachen. Schliesslich der Kryptowährungsanteil ist mit 2 ETF's als moderne Geldanlage abgebildet: Einem Kryptowährungs ETF Korb mit den größten Kryptowährungen als auch ein reines Bitcoin Investment. Ich plane und erwarte eine jährliche Rendite von größer 9%. Stabiles verlässliches Vermögenswachstum; keine Spekulationen