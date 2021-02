Aktienboom Profiteure Germany

Handelsidee

Der Aktienboom in Deutschland hält an, Millionen neue Depots wurden im vergangenen Jahr eröffnet. Vor allem junge Bundesbürger drängen an die Börse. Sie legen ihr Geld nach anderen Maßstäben an und schaffen neue Umsätze.



Broker und Handelsplätze die den Aktien- und Derivatehandel abwickeln profitieren an dieser Entwicklung.



In diesem Wikifolio werden die größten Börsenboom Profiteure zusammengefasst. Beim Start erfolgt die Gewichtung nach der Marktkapitalisierung, wird ein neuer Wert aufgenommen, erfolgt ein Rebalancing, die größte Position soll max. 50% ausmachen. mehr anzeigen