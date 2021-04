Langzeit-Aktien Derivate-Trading

Handelsidee

Es wird angestrebt 50% bis 90% des Kapitals in Aktien zukunftstfähiger Unternehmen zu investieren. Die übrige Liquidität soll im kurzfristigen, spekulativen Handel von Vermögenswerten verwendet werden.



------------------------------------------------------

Kriterien der ausgewählten Aktientinvestmens:

- stetiges Umsatzwachstum, mindestens jedoch stabiler Umsatz

- stetiges Buchwertwachstum

- hohe Nettomarge

- Schuldenwachstum wird nur akzeptiert, wenn dieses mit Umsatz-, Gewinn- und Buchwertwachstum einhergeht

- Investitionen in noch unprofitable Unternehmen, welche sich in der Entwicklung oder Forschung befinden ("Pennystocks"), sind im Einzelfall möglich, vorausgesetzt es besteht die Aussicht auf ein profitables Geschäftsmodell

------------------------------------------------------



Es wird in alle Branchen investiert, außer Waffenentwicklung, -produktion, -vertrieb.





------------------------------------------------------

Kriterien für das Eingehen spekulativer Derivatepositionen:

- Markttechnik und technische Analyse, verbunden mit diszipliniertem Moneymanagement

- Tradingstil: diskretionär, kein System-Trading, hauptsächlich Trendfolge, wenig Turnaround, kaum Range-Trading

- fundamentale Analyse wird zur Entscheidungsfindung berücksichtigt

------------------------------------------------------



Es soll ausschließlich durch Knockout-Zertifikate und ETFs spekuliert werden. Die zugrunde liegenden Märkte sollen folgende sein: Aktien, Indizes, Rohstoffe, Devisen, Edelmetalle, Kryptowährungen.

Die Haltedauer der spekulativen Derivate soll zwischen wenigen Tagen und Monaten liegen.

Bei kurzfristigem Handel mit Derivaten wird grundsätzlich in jede Branche investiert, ohne Einschränkung. mehr anzeigen