Mountain Climber

Investiert werden soll in der Regel in wikifolio Zertifikate. Die Auswahl der Zertifikate soll aufgrund eines selbstentwickelten mathematischen Models erfolgen, welches Zertifikate ermitteln soll, die einen längerfristigen Aufwärtstrend versprechen lassen. Die Zertifikate sollen in der Regel mehrere Tage bis idealerweise mehrere Monate im Portfolio gehalten werden. Es ist beabsichtigt auch in Zeiten mit fallenden Börsenkursen Wachstum zu erzielen.