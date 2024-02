CoveredCall Basic 0

Strategie Dieses Portfolio verfolgt eine klassische Covered Call Strategie die hier mittels Discount-Zertifikaten umgesetzt wird. Zielsetzung sind langfristige relativ konstante Renditen. Kurz bis mittelfristig werden durchschnittliche monatliche Renditen von bis zu 0,5-0,9 % angestrebt. Die Volatilität dieses Portfolios soll die Volatilität der großen Aktienindizes unterschreiten. Basiswerte Als Basiswerte für die Diskont-Zertifikate dienen grundsätzlich Aktienindizes mit einem Schwerpunkt auf dem DAX, MDAX, EUROSTOXX 50, Dow Jones, S&P 500, und dem NASDAQ 100. Das Angebot verfügbarer Discount-Zertifikaten begrenzt den Pool potenzieller Basiswerte. Auswahl der Basiswerte Grundlage sind technische und fundamentale Analysen mit der Zielrichtungen Basiswerte mit einer möglichst konstanten leicht positiven Kurserwartung zu identifizieren. Zertifikate Auswahl In diesem Portfolio wird in der Regel in Discount-Zertifikate mit einer Restlaufzeit von bis zu 6 Monaten investiert.