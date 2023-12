Dividend Stars long

In diesem Wiki soll vorwiegend in lukrative und meines Erachtens erfolgreichste Unternehmen weltweit investiert werden die eine überdurchschnittliche Dividende auszahlen. Es ist beabsichtigt in einzelne Aktien, ETFs und ETCs zu investieren. ETFs können als Beimischung und zur möglichen Absicherung des Wikifolios genutzt werden. Es soll die fundamentale sowie technische Analyse zur Entscheidungsfindung dienen. Hierbei sollen unter anderem Globalanalysen, Branchenanalysen, qualitative Unternehmensanalysen sowie die Chartanalyse und relative Stärke genutzt werden. Die Werte können dann entsprechend der Analyse ersetzt oder nachgekauft werden. Anlagehorizont soll langfristig sein.