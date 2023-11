Macro Alpha ELEFANZ

Die Positionen dieses Portfolios werden mittelfristig gehalten, und der Prozess der Aktienauswahl beginnt mit einer gründlichen makroökonomischen Analyse. Diese Analyse zielt darauf ab, die Konjunkturzyklen zu verstehen, um festzustellen, welche Sektoren und Aktien basierend auf historischen Daten gute oder schlechte Performance in verschiedenen Wirtschaftsphasen erzielen. Bei der Auswahl von Aktien stehen zunächst die eingehende Untersuchung von Sektoren sowie fundamentale Unternehmensdaten im Fokus. Zur Optimierung des Einstiegszeitpunkts wird die Technische Analysewerkzeuge genutzt. Unser Fokus liegt auf dem Handel mit Aktien von Unternehmen aus den USA und Europa. Um in allen Marktbedingungen abgesichert zu sein, werden auch Anleihen, ETF, ETC und Hebelprodukte im Portfolio sein. Des weiteren wird auch durch Rohstoffe und Edelmetalle diversifiziert. Um möglichst Marktrisiken auszuschließen werden sowohl Long als auch Short Positionen ins Portfolio aufgenommen.