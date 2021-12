Fear and Greed Trading II Invest

Handelsidee

Im Wikifolio Fear and Greed Trading & Invest sollen vornehmlich Aktien aus Deutschland gehandelt werden Vereinzelt sollen auch größere europäische und US-Werte in Sondersituationen gehandelt werden. Der Ansatz soll von spekulativ bis hin zu konservativen Papieren reichen.



An der Börse führt die Psychologie getrieben von Angst und Gier zu Situationen in denen kurzfristig Über- oder Unterbewertungen entstehen, die ausgenutzt werden können um eine Outperformance des Gesamtmarktes zu erreichen.

Die Anlagestrategie unterteilt sich in den Bereich Fear and Greed Trading in Folge von Sondersituation bei fundamentalen News // Übernahmekandidaten // Besondere Ereignisse //Sonderdividenden// Besondere Kursverläufe durch Ein- und Ausstieg von Großaktionären oder Kapitalmaßnahmen // Bevorstehende Indexaufnahmen und Veränderungen // Charttechnische Ausbrüche // Directors Dealing // Stop-Loss-Wellen



sowie Investing auf Basis fundamentaler Analyse.



Im Tradingbereich soll Long und Short gehandelt werden. Es sollen vorzugsweise Aktien direkt gehandelt werden. Hebelprodukte sollen lediglich auf der Shortseite gehandelt werden sowie in Sondersituationen falls das Tradingsetup zu viel Cash für weitere Trades/Investitonen bindet, z.B. bei Aktien mit geringer prozentualer Schwankungsbreite. In diesem Fall wird eine konsequente Risikominimierung durch kleine Positionsgrößen und festen Stop-Levels angestrebt.



Ich bin selbst seit vielen Jahren erfolgreicher Trader und versuche meine privaten Strategien hier gewinnbringend umzusetzen. Es wird eine Performance oberhalb des Gesamtmarktes angestrebt bei gleichzeitig geringerer Volatilität durch entsprechendes Risiko- und Moneymanagement.



Die Haltedauer der Papiere soll von wenigen Tagen bis zu mehreren Monaten betragen, je nachdem ob das Papier auf fundamentaler oder spekulativer Basis erworben wird.

