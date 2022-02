Zukunft kommende Generationen

Handelsidee

In diesem Wikifolio sollen vornehmlich in Titel investiert werden, die weltweit nachhaltig im Energieberich tätig sind und Solar- oder Wasserstoffbezug haben. Unterschiedliche, temporäre Gewichtungen im Portfolio sollen, abhängig von Technischen Parametern, umgesetzt werden.

Die Unternehmenswerte in diesem Porttfolio werden nach basistechnischer Analysen ausgewählt und unter Berücksichtigung zurückliegender Kursverläufe und zukünftiger Aussichten in ihrer Gewichtung gestaltet bzw, verändert. Außerdem werden Trendbestimmungsindikatoren, basierden auf fundamentalen Analysen der letzten Wochen und Monate zur Gewichtung herangezugen. Außerdem sollen weltpolitisch basierende Ereignisse, die tagesvolatile Vorkommnisse verursachen können, Eingang in das Handelsgeschehen finden.

