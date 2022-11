No Hype Capital

Das übergeordnete Ziel ist der langfristige Vermögensaufbau. Aus diesem Grund investiere ich in die langfristigen Chancen und Aussichten eines Unternehmens. Wenn sich die Faktenlage ändert, ändere ich meine Meinung und bin raus. Wie jeder andere Anleger auch, mache ich Fehler, aber ich halte nicht an meiner falschen Einschätzung fest. Meine einzige Loyalität gilt meinem Kapital und keinem meiner Positionen im Portfolio. Ich verfolge keinen Ansatz wie „Buy & Hold“ – Ich kauf und halte aber überprüfe meine Investment-These ständig. Der Research-Prozess hört nie auf. Damit ein Unternehmen in mein Portfolio aufgenommen wird muss es sich seinen Platz hart erkämpfen denn ich habe dafür unangemessen hohe Standards. Risiko Management: Wenn es dir gelingt, hohe Verluste zu vermeiden, wirst du die Gewinne deines Portfolios maximieren - das ist einfachste Mathematik. Wenn dein Portfolio um 65 % fällt musst sich dein Portfolio bereits verdreifachen, um den Break-Even-Point zu erreichen. Aus diesem Grund verfolge ich eine auf Daten basierte Hedging-Strategy. Wird mein primärer Trendfilter nach unten durchbrochen shorte ich den Nasdaq-Index, um die Kursrückgänge in meinem Portfolio auszugleichen. Welche Unternehmen kommen in Frage?: Ich konzentriere mich auf die Identifizierung von Unternehmen, die komplette Industrien revolutionieren könnten. Ich lege Wert auf die Vision, die Unternehmensführung bzw. das Management, die Unternehmenswerte und die Unternehmenskultur sowie auf die wiederkehrenden Einnahmen. Wenn ein Unternehmen alle meine Investitionskriterien erfüllt, werde ich es als Position in meinem Portfolio in Betracht ziehen. Anzahl der Positionen im Portfolio und deren Gewichtung: 15-18 Positionen sind der Sweet Spot. Damit wird der Vorteil der Konzentration genutzt, ohne dass es zu einer "Verschlimmerung" kommt. Die Einkaufsposition wird je nach Überzeugung bis zu 8 % betragen.