In dem Wikifolio "Hardys Compounder" versuche ich mit Unternehmen eine Positionsgrößenstrategie umzusetzen, die über Jahre mit ihrer Geschäftsstrategie erfolgreich waren. Je nach Marktphase passe ich meine Cashquote an, wobei ich mit mindestens 50% des Budgets investiert sein möchte. Ebenfalls anpassen werde ich je nach Marktphase meine Sektorgewichtung. Ich investiere schwerpunktmäßig in den USA und Europa, wobei beim Start der Schwerpunkt auf den USA liegt.