Hedged Stock Picking

Hallo mein Name ist Ole Niendorf. Dieses Wikifolio ist mein Ansatz, den ich seit mehreren Jahren selbst umsetze. Was handeln wir ? Ausschließlich Aktien und Derivate zum Hedging. Wie handeln wir ? Aktien werden mit unterschiedlichen Gewichtungen ins Portfolio aufgenommen Kriterien hierfür sind Fundamentaldaten, Optionsflow, Charttechnik und Newsflow. Das alles in Kombination ergibt profitable Trades. Die Laufzeiten der Positionen sind variabel und können von 1 Woche bis zu mehreren Jahren schwanken. Hedging betreibe ich in Ausnahmefällen. Sprich: Läuft der Gesamtmarkt parabolisch in eine Richtung sichere ich mich in Gegenrichtung ab. Dadurch halte ich Drawdowns klein und lasse Gewinne laufen.