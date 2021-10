Lausitzer-Auswahl Top 25

Handelsidee

In diesem DACH-Wikifolio soll in Wikifolio's aus den 25 Besten der Top-Rangliste investiert werden. Dabei werden Wikifolios mit und ohne Hebelprodukte ausgewählt.

Die Grundausrichtung ist long. Im "Bärenmarkt" wird der Bestand reduziert.

Es soll eine konstante Entwicklung erreicht werden.

Die Aufnahme der einzelnen Positionen erfolgt in Schwächephasen der Märkte. Ansonsten kann ständig zu- oder verkauft werden. Maximale Anzahl der Positionen 25. mehr anzeigen