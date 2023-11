Market Makers and Platforms

Wer den Finanzmarkt mit einem Casino vergleichen möchte, der setzt mit diesem Fonds sinnbildlich auf die Bank, welche beim unterstellten Glücksspiel langfristig der einzige Gewinner ist. Ein einfach strukturiertes ETF mit einem langfristigen Investment in weltweite Marktveranstalter, sofern sie selbst gehandelt werden. Der Fonds beabsichtigt 70% der Investitur in klassische Marktveranstalter (Börsen, Clearingstellen und vergleichbare Marktplätze und -teilnehmer). 30%-10% der Investitur gehen an moderne Marktveranstalter, Trader, Neobroker und Fintech-Unternehmen. 20%-0% gehen an die Herausgeber von Referenzindizes oder ETF-Produkte, die auf diesen Indizes basieren. Der Fonds beinhaltet weltweite, frei handelbare Marktveranstalter. Chinesische Börsen und die russische Börse, welche derzeit Sanktionen unterliegt, sind nicht enthalten. Risiken des Investments sind an den Gesamthandelsumsatz der Märkte sowie die Geschäftsentwicklung der Beteiligungen gekoppelt. Weitere, unmittelbare Risiken bestehen im Ausfall von neuen Marktveranstaltern, Neobrokern und Fintech-Unternehmen. Mittelbare Risiken entstehen durch Schwankungen zwischen Währungen und teilweise im Anleihemarkt, welche den Handelsumsatz eines Marktes und damit den Umsatz eines Marktveranstalters beeinträchtigen können. Marktveranstalter sind über ihre Dienstleistung eventuell nicht am Handel von bestimmten Commodities oder Devisen beteiligt, weshalb Entwicklungen in diesen Märkten gar nicht oder höchst unmittelbar in diesem Fonds berücksichtigt werden. Das eigene Währungsrisiko des Fonds und weitere Risiken, die für den Handel mit Finanzinstrumenten allgemein gelten, sind nicht ausgeschlossen.