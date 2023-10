Megatrends 2100

Unsere langfristige Investitionsstrategie zielt darauf ab, von Megatrends wie Überalterung, künstlicher Intelligenz (KI) und Rohstoffknappheit zu profitieren. Durch eine gezielte Allokation von Kapital in Unternehmen und Vermögenswerte, die von diesen Trends profitieren, streben wir langfristiges Wachstum und Stabilität in unserem Portfolio an.