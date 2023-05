Krisenresistente Renditen

Das Ziel dieser Handelsstrategie ist es, ein Portfolio aufzubauen, das in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und Krisen solide Renditen erzielt. Der Fokus liegt darauf, Unternehmen auszuwählen, die sich in Branchen befinden, die tendenziell widerstandsfähig gegenüber konjunkturellen Schwankungen sind. Die Handelsidee basiert auf folgenden Ansätzen: Diversifikation: Das Portfolio wird breit diversifiziert, um das Risiko zu streuen und potenzielle Verluste zu minimieren. Es werden Unternehmen aus verschiedenen Sektoren und geografischen Regionen ausgewählt. Stabile Geschäftsmodelle: Es werden Unternehmen bevorzugt, die über stabile und nachhaltige Geschäftsmodelle verfügen. Das können beispielsweise Unternehmen sein, die Güter des täglichen Bedarfs produzieren oder Dienstleistungen anbieten, die auch in wirtschaftlich unsicheren Zeiten gefragt sind. Solide finanzielle Kennzahlen: Es wird darauf geachtet, dass die ausgewählten Unternehmen solide finanzielle Kennzahlen aufweisen, wie z.B. eine solide Bilanzstruktur, stabile Cashflows und eine nachhaltige Dividendenpolitik. Defensive Sektoren: Es wird ein Schwerpunkt auf defensive Sektoren gelegt, wie beispielsweise Gesundheitswesen, Lebensmittel, Telekommunikation oder Versorgungsunternehmen. Diese Branchen sind oft weniger anfällig für Konjunkturzyklen. Aktive Überwachung: Das Portfolio wird regelmäßig überwacht, um sicherzustellen, dass die ausgewählten Unternehmen weiterhin den Kriterien der Krisenresistenz entsprechen. Bei Bedarf können Anpassungen vorgenommen werden. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Handelsidee keine Garantie für Gewinne darstellt und mit den üblichen Risiken des Wertpapierhandels verbunden ist.