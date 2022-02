Auswahl ETF-Werte

Handelsidee

Dieses Wikifolio soll sich auf den Einsatz von ETF Instrumenten beschränken.



Ziel ist es, die Weltwirtschaft mit wenigen ETFs in einem sogenannten „Weltportfolio“ abzubilden und dabei eine breite Streuung über die wirtschaftlich relevanten Regionen sicher zu stellen. Regionen oder einzelne Länder mit eventuell höherem Potenzial oder inflationsärmeren Währungen können strategisch übergewichtet werden.



Als zusätzliche Säule werden Branchen- und Faktor ETFs ergänzt, die in der Vergangenheit die grundsätzliche Wirksamkeit ihres Investitionsansatzes gezeigt haben.



Es ist vorgesehen, einen Barbestand von 10% bis 20% zu belassen, um in schwachen Börsenphasen nachkaufen zu können. Der Anlagehorizont der verwendeten ETFs soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein.



Auf den Einsatz von Hebelprodukten, Kryptowährungen, aktiv gemanagten Fonds, Immobilien ETFs und Zertifikaten wird bewusst verzichtet. Lediglich der Einsatz von ETCs z.B. auf Gold soll zur Inflationsabsicherung möglich bleiben.

